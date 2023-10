Mann stirbt nahe Dortmund A1 nach tödlichem Auffahrunfall 13 Stunden lang gesperrt

Update | Dortmund · In Höhe Unna kam es auf der A1 am Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall. Eine Mann kam ums Leben, ein weiterer ist schwer verletzt. Die Autobahn musste in Richtung Köln lange gesperrt werden.

04.10.2023, 15:48 Uhr

Bei einem Unfall auf der A1 bei Dortmund ist ein Mensch ums Leben gekommen (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Nach einem Auffahrunfall mit einem Toten auf der A1 bei Unna hat eine dreizehnstündige Sperrung lange Staus verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Kleintransporter mit Anhänger aus ungeklärter Ursache um kurz vor zwei Uhr in der Nacht auf Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund/Unna auf einen Lastwagen aufgefahren. Der 39-jährige Beifahrer starb, der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Für die Bergung und Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Köln bis zum Nachmittag gesperrt. Der sich auf mehrere Kilometer stauende Verkehr konnte langsam über die Parallelfahrbahn im Kreuz umgeleitet werden. Auch auf der kreuzenden A44 kam der Verkehr ins Stocken.

(toc/top/dpa)