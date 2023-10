Strecke Richtung Köln gesperrt Ein Toter nach Auffahrunfall auf A1 bei Dortmund

Auf der A1 ist am frühen Mittwochmorgen ein Mensch bei einem Verkehrsunfall gestorben. Nach ersten Erkenntnissen war es auf der Autobahn in Höhe Dortmund/Unna zu einem Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Zu den genauen Umständen des Unfalls und weiteren Insassen konnten die Beamten noch keine Angaben machen. Die Strecke ist derzeit in Fahrtrichtung Köln gesperrt.