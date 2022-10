Unfälle in Weilerswist und Altena : Zwei Unglücke in NRW - Männer von Güterzügen erfasst und getötet

Weilerswist Sie hatten wohl heranbrausende Züge übersehen: Bei zwei Vorfällen innerhalb weniger Stunden sind in Nordrhein-Westfalen zwei Menschen gestorben.

Bei zwei Unglücken innerhalb kurzer Zeit sind am frühen Dienstagmorgen zwei Männer von Güterzügen erfasst und tödlich verletzt worden. Ein 38-Jähriger starb in Weilerswist (Kreis Euskirchen) beim Versuch, einen Bahnübergang bei geschlossenen Schranken zu überqueren, wie die Polizei mitteilte. In Altena (Märkischer Kreis) wurde demnach ein 54-Jähriger am Bahnsteig von einem Güterzug am Kopf erfasst. In beiden Fällen wurden die Bahnstrecken für mehrere Stunden gesperrt.