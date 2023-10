Häufige Unfälle Das sind die gefährlichsten Straßen in NRW

Die sechs gefährlichsten Straßen in NRW liegen demnach allesamt in Köln. Das Ranking wird angeführt von der Venloer Straße, wo es im vergangenen Jahr 33 Unfälle gab. Die fast neun Kilometer lange Aachener Straße taucht gleich zweimal im Ranking auf: auf Platz vier im Stadtteil Braunsfeld sowie auf Platz sechs im Stadtteil Lindenthal, wo es auch einen tödlichen Unfall gab. Betrachtet man die Aachener Straße im Ganzen, also inklusive aller Stadtteile, durch die sie verläuft, läge sie unangefochten an der Spitze. Allein in Braunsfeld und Lindenthal gab es jeweils 28 Unfälle.