„Wir müssen Landstraßen endlich sicherer machen“ Todesfalle Landstraße – was sich jetzt ändern soll

In einem Brief an NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) und NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) fordert der DPolG-Vorsitzende ein flächendeckendes Tempolimit 80 auf allen Landstraßen, um die Zahl der Unfalltoten in NRW deutlich zu senken. Dafür regt er ein Pilotprojekt an, in dem Tempo 80 auf ausgewählten Landstraßen für eine bestimmte Zeit getestet wird.