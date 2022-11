Aufnahmen ins Internet gestellt : Unbekannter spioniert 23-Jähriger per Katzenfütterungsautomat hinterher

Gelsenkirchen Ein Unbekannter hat sich in Gelsenkirchen Zugriff auf einen Fütterungsautomaten verschafft, der mit dem häuslichen W-Lan verbunden war. Die Aufnahmen landeten in einem sozialen Netzwerk.

Über einen Katzenfütterungsautomaten in der Wohnung einer 23-Jährigen in Gelsenkirchen hat sich ein Unbekannter Zugang zu ihrer Privatsphäre verschafft. Anschließend veröffentlichte er Ton- und Videoaufnahmen von der Frau online in einem sozialen Netzwerk, wie die Polizei in der nordhrein-westfälischen Stadt am Montag mitteilte. Die Frau hatte demnach am Wochenende in der Nacht zum Samstag telefonisch Strafanzeige wegen sogenannter Verletzung der Vertraulichkeit des Worts erstattet.