Mutmaßliche Protestaktion : Unbekannter setzt mehrere Ferkel in Mülheim aus

Mülheim Ein Begleitschreiben lässt vermuten, dass ein Landwirt die Ferkel ausgesetzt hat, um gegen die niedrigen Abnahmepreise zu protestieren. Für die Stadt Mühlheim ist das dennoch Tierquälerei.

Unbekannte haben in Mülheim an der Ruhr mehrere Ferkel ausgesetzt. Zwei Tiere seien am Mittwoch im Stadtteil Styrum in einer Kiste gefunden worden. Ein weiteres Ferkel sei am Donnerstag in einem Gebüsch entdeckt und von der Feuerwehr ins Tierheim gebracht worden, teilte die Stadt mit. „Das Ganze ist eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz und wir erstatten Anzeige gegen unbekannt“, sagte Mülheims Stadtsprecher Volker Wiebels. Wer die Tiere ausgesetzt hat, war unklar. Der Urheber zeige, dass ihm die Tiere völlig egal seien, so Wiebels weiter.