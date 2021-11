In der Nacht zu Freitag : Unbekannte stehlen Portemonnaies und Laptop aus geparkten Autos in Unna

Unna Mindestens elf Autos haben unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag in einem Wohngebiet in Unna aufgebrochen. Sie entwendeten Portemonnaies und einen Laptop.

Unbekannte haben in einem Wohngebiet in Unna mindestens elf Autos aufgebrochen und Beute gemacht. Die Diebe entwendeten nach ersten Erkenntnissen mehrere Portemonnaies sowie einen Laptop, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In allen Fällen seien die Seitenscheiben der geparkten Autos eingeschlagen worden. Demnach geschahen die Taten bereits in der Nacht zu Freitag. Die Polizei sucht Zeugen.

(bora/dpa)