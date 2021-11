Polizei ermittelt : Unbekannte sollen 17-Jährige in Bonn entführt und wieder freigelassen haben

Bonn Eine 17-Jährige ist in Bonn nach eigenen Angaben von zwei unbekannten Männern mutmaßlich entführt und wieder freigelassen worden. Die junge Frau habe sich am Mittwoch an Beamte gewandt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dann habe die 17-Jährige erklärt, am Vortag von zwei Unbekannten angegriffen, in ein Auto getragen und an einen unbekannten Ort gebracht worden zu sein. In der Nacht zu Mittwoch soll sie dann wieder freigelassen worden sein. Über die mutmaßliche Freiheitsberaubung hinaus stehen nach Angaben der Ermittler keine weiteren Straftaten im Raum. Sie hoffen nun auf Zeugen. Eine Beschreibung der Verdächtigen gebe es noch nicht.

(bora/dpa)