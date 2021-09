Ausgesetzte Ferkel in Mülheim, Moers und Oberhausen : „Wenn es nicht gequiekt hätte, hätte niemand es gefunden“

Unbekannte haben junge Schweine in mehreren NRW-Städten ausgesetzt. Inzwischen wurden sechs Ferkel gefunden. Ihre Ohrmarken waren entfernt worden, daher ist unklar, aus welchem Betrieb die Tiere stammen.

„Aus Verzweiflung in gute Hände abzugeben“ stand auf einem Zettel, den ein Ferkel um den Hals trug, das am Mittwochabend in Oberhausen an der Mülheimer Straße entdeckt wurde. Es lief frei herum, war ängstlich. 20 Minuten vorher war bereits ein Ferkel in der Dienststraße gefunden worden. Auch in Mülheim an der Ruhr und Moers wurden Ferkel ausgesetzt, sie wurden in Kartons gefunden, über die Getreidesäcke gezogen waren. Insgesamt wurden sechs Tiere inzwischen in Tierheimen untergebracht. In allen Fällen lag ein Zettel bei. „Ich bin hier, da mein Landwirt die Futterpreise nicht mehr bezahlen kann“, steht darauf. Gerade mal 20 Euro würde ein Landwirt für ein ausgewachsenes Schwein bekommen.