Polizei sucht Zeugen : Unbekannte schlagen Scheiben an 27 Autos in Lüdenscheid ein

Unbekannte schlagen Scheiben an 27 Autos in Lüdenscheid ein

Lüdenscheid Mitten in der Nacht haben Unbekannte in Lüdenscheid reihenweise Autos demoliert und eine Bushaltestelle beschädigt. Sie schlugen bei insgesamt 27 Fahrzeugen die Scheiben ein.

Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie demnach keine Beute und waren nicht auf Wertgegenstände aus. Anwohner hörten in der Nacht zu Donnerstag zwei männliche Stimmen auf der Straße. Ob sie etwas mit dem Vorfall zu tun haben, war noch unklar. Auch der Schaden an der Bushaltestelle müsse noch ermittelt werden. Die Polizei suchte am Donnerstag nach Zeugen.