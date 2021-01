Zeugen in Gevelsberg gesucht : Unbekannte lösen Radmuttern an Rettungswagen

Gevelsberg Die Besatzung eines Rettungswagens in Gevelsberg und ihr Patient haben großes Glück gehabt. Mit gelösten Radmuttern sind sie zum Einsatz und zurück zum Krankenhaus gefahren.

Unbekannte haben in der Silvesternacht in Gevelsberg fünf Radmuttern eines Rettungswagens gelöst und damit die Besatzung und einen Patienten in Lebensgefahr gebracht. Der Wagen habe aber ohne Unfall das Krankenhaus und danach seine Rettungswache erreicht, teilte die Polizei am Montag mit. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.