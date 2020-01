Tagung des WDR-Rundfunkrates : WDR-Intendant verteidigt Entschuldigung wegen „Umweltsau“-Video

Köln WDR-Intendant Tom Buhrow hat seine Entschuldigung wegen des von WDR2 auf Facebook veröffentlichten „Umweltsau“-Videos im Rundfunkrat verteidigt. Ein neuer Beschluss wurde aber nicht gefasst.

Er habe im Dezember schnell auf die öffentlich geäußerte Kritik an dem Video reagieren müssen, um Schaden vom WDR abzuwenden, sagte Buhrow am Freitag im WDR-Rundfunkrat. Das Video, in dem der WDR-Kinderchor Dortmund eine satirische Umdichtung des Lieds „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ sang, hatte Ende Dezember eine heftige Kontroverse ausgelöst. Der Rundfunkrat fasste am Freitag keinen Beschluss zu dem Video.