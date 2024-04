Umsatzeinbußen durch Rahmede-Desaster Betriebe in NRW fürchten neue Brückensperrungen

Viele Unternehmen in der Region Südwestfalen sehen sich durch das Rahmede-Talbrückendesaster an der A45 bei Lüdenscheid seit Ende 2021 einer Umfrage zufolge finanziell getroffen. Gut 90 Prozent der 192 vor allem kleinen und mittleren Betriebe, deren Antworten in die „nicht repräsentative, aber relevante“ Befragung einflossen, beunruhigt demnach „die Perspektive, dass weitere Brücken gesperrt werden könnten“. Der Verkehrsverband Westfalen hatte Betriebe der wirtschaftsstarken Region Südwestfalen vom Herbst 2023 befragt, wie Verbandsgeschäftsführer Stefan Peltzer bei Vorstellung der Ergebnisse am Freitag mitteilte.