Türken in NRW zur Wahl „Erdogan hat die besseren Chancen“

Für Dinc Süleyman steht der Gewinner der Präsidentschaftswahl in der Türkei schon fest. „Recep Tayyip Erdogan hat aus meiner Sicht die besseren Chancen bei der Stichwahl, das zeigt doch der aktuelle Vorsprung bei den Stimmen“, sagt der 40-Jährige Einzelhandelskaufmann, der seit 1993 in Wuppertal lebt. Er selbst hat auch Erdogan gewählt, schon vor rund einer Woche bei einem Besuch in Antalya. Eine Niederlage seines Favoriten könnte er trotzdem verschmerzen. „Der Bessere soll gewinnen, am Ende entscheiden das die Menschen in der Türkei“, sagt Süleyman. „Für mich und meine Landsleute in Deutschland macht das am Ende sowieso keinen Unterschied.“