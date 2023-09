Diplom-Pädagogin Ulli Freund „Es gehört nicht zur kindlichen Phantasie, sich Übergriffe auszudenken“

ULLI Freund Bei Kindern spricht man nicht von sexuellem Missbrauch unter Kindern. Diese Formulierung ist nicht richtig, weil Missbrauch ein Begriff ist, der im Strafrecht vorkommt und immer dann verwendet wird, wenn es zu sexuellen Handlungen zwischen Menschen kommt, zwischen denen es niemals sexuelle Handlungen geben darf – also etwa von Erwachsenen an Kindern und Therapeuten gegenüber Klienten. Zwischen Kindern darf es aber sexuelle Aktivitäten, die sogenannten Doktorspiele, geben. Sexuelles Neugierverhalten ist nicht an sich das Problem.