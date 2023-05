Grünes T-Shirt adé Selenskyj erscheint beim Aachener Karlspreis in besonderem Outfit

Einfaches grünes T-Shirt und einen Fleece-Pullover dazu - das sind eigentlich die Markenzeichen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. 20 dieser T-Shirts besitzt er mittlerweile, wie er in einem Interview mit der ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf erzählte. Doch bei der Verleihung des Karlspreises in Aachen überraschte der Präsident nun mit einem völlig anderen Look.