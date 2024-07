Angriff auf Basketballer aus Düsseldorf Ukrainer in Oberhausen getötet – Anklage gegen Jugendliche

Oberhausen · Nach dem aufsehenerregenden Doppelmord an zwei Ukrainern in Oberhausen hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. So geht es nun weiter.

26.07.2024 , 14:35 Uhr

Am Oberhausener Hauptbahnhof hatte sich die Tat ereignet. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Reichwein

Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf zwei Ukrainer in Oberhausen hat die Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen vier Jugendliche erhoben. Die 14- bis 15-Jährigen seien wegen gemeinschaftlichen zweifachen Mordes angeklagt, sagte ein Sprecher des Landgerichts Essen der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem umfasse die Anklageschrift eine ganze Reihe weiterer Raubüberfälle und Körperverletzungen, die die vier Jugendlichen in wechselnder Besetzung seit Mai 2023 verübt haben sollen. Das Gericht muss nun entscheiden, ob es die Anklage zur Hauptverhandlung zulässt. Die Tat vom 10. Februar hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Die beiden 17 und 18 Jahre alten angehenden Profi-Basketballer aus der Ukraine, die für die Düsseldorfer Art Giants spielten, waren am Oberhausener Hauptbahnhof angegriffen und durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass sie starben. Einen rassistischen Hintergrund hatte die Tat nach Einschätzung der Polizei nicht.

(kag/dpa)