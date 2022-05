Nach Ukraine-Schock : Stimmung in der NRW-Wirtschaft stabilisiert sich

Düsseldorf Nach dem Ukraine-Schock hat sich die Stimmung in den nordrhein-westfälischen Unternehmen im April wieder ein wenig aufgehellt. Das stellt der Chef der NRW-Bank fest. Umfrage unter 1500 Unternehmen.

Nach dem Ukraine-Schock hat sich die Stimmung in den nordrhein-westfälischen Unternehmen im April wieder ein wenig aufgehellt. „Die Stimmung in der Wirtschaft hat sich auf niedrigem Niveau stabilisiert. Offenbar fällt es einigen Unternehmen in NRW leichter als gedacht, sich an die neue Lage anzupassen“, fasste der Chef der NRW.Bank, Eckhard Forst, am Montag das Ergebnis einer Umfrage unter 1500 Unternehmen zusammen.