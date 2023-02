Mögliche Demonstrationen am Jahrestag Polizei will gegen „Z“-Symbol vorgehen

„Seit Beginn des Krieges schauen wir in Nordrhein-Westfalen, was die Menschen in der Ukraine am dringendsten benötigen. Vor allem im medizinischen Bereich fehlt es an so vielem“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). „Fast jede Woche schicken wir einen Lkw voller Hilfsgüter in das Kriegsgebiet. Viele Menschen in NRW melden sich und bieten ihre Hilfe an. Dafür sind wir sehr dankbar und versuchen alles Mögliche umzusetzen“, so Reul weiter.