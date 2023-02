Ein Jahr Krieg in der Ukraine „Ich habe meine Flucht etwa eine Woche vorbereitet“

Es sind so viele Dinge, die sie vermisst, sagt Svitlana Derunets. Natürlich wären da zum einen ihre Freunde, ihre Nachbarn und ihre Verwandten, die trotz des Krieges in der Ukraine geblieben sind. Doch auch die vermeintlich kleinen Dinge würden ihr fehlen, sagt die 35-jährige Ukrainerin. Damit meint sie nicht nur ihr gutes Geschirr oder ihre Lieblingsbettwäsche, die sie nicht mit nach Deutschland nehmen konnte, sondern auch die vielen Orchideen in ihrem Garten, um die sich Derunets vor dem Krieg regelmäßig kümmerte. Als Ausgleich zum Arbeitsalltag, zur Entspannung, für einen kleinen Moment der Ruhe. Ihr sei es zwar fast schon etwas peinlich, dass sie auch solche banalen Dinge nennen muss, denen sie nun nachtrauert, so Derunets. Aber es seien eben Dinge, hinter denen eine besondere Geschichte steckt. Dinge, die sie von ihrem erarbeiteten Geld bezahlt hätte. Dinge, die sie von heute auf morgen zurücklassen musste.