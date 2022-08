Uferbereiche bergen Gefahren : Niedrigwasser legt Munition im Rhein frei

Durch das Niedrigwasser des Rheins wird auch Munition im Flussbett freigelegt. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Düsseldorf Durch die niedrigen Pegelstände stoßen Spaziergänger immer wieder auf Weltkriegsgranaten. Die Fundstücke können auch heute noch explodieren. Wo was liegt, können auch Experten nicht sagen. Sie warnen davor, durchs Flussbett zu laufen.

Von Jörg Isringhaus

Das extreme Niedrigwasser des Rheins lockt derzeit auch viele Touristen an den Rhein, die Spaß daran finden, gerne einmal weit ins Flussbett hineinzulaufen. Dabei ist die Gefahr nicht gering, auf gefährliche Relikte zu stoßen, die das zurückweichende Wasser freigelegt hat. Sowohl in Köln als auch in Bonn haben Passanten kürzlich Granaten im Uferbereich gefunden. In beiden Fällen handelte es sich um Kriegsmunition. Die Städte bitten Spaziergänger daher dringend, das unbefestigte Ufergelände nicht zu betreten. Denn es sei davon auszugehen, warnt auch die für die Kampfmittelräumung zuständige Bezirksregierung Düsseldorf, dass noch mehr solcher Munition im Rhein liege. Und diese kann unter Umständen auch nach Jahrzehnten im Schlamm noch explodieren.

Derartige Funde verzeichnet die Polizei immer wieder bei Niedrigwasser. Meist handelt es sich dabei um sogenannte Erdkampfmittel, also Granaten oder Munition, sagt eine Sprecherin der Bezirksregierung, gelegentlich werden aber auch Bomben gefunden. Dabei lasse sich nicht bestimmen, wo besonders viele solcher Funde zu befürchten sind. „Beim Rhein ist zu berücksichtigen, dass Kampfmittel durch die Strömung rheinabwärts transportiert werden“, sagt die Sprecherin. „Wir haben allerdings keine Erkenntnisse, wie schnell der Transport erfolgt. Ein Kampfmittel, das wir heute in NRW am Rheinufer finden, kann im Krieg in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg in den Rhein geraten sein.“

Um wieviel Munition es sich dabei handeln kann, zeigt gerade ein besonders umfangreicher Fund am Mainzer Winterhafen. Nachdem Spaziergänger dort am Wochenende Flakgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt hatten, rückte am Montag der Kampfmittelräumdienst an und fand dort noch größere Granaten und Geschosse. Insgesamt sind im Mainzer Winterhafen schon 400 Kilogramm an Munitionsresten geborgen worden. Je häufiger der Rhein extremes Niedrigwasser führt, desto mehr muss also damit gerechnet werden, auf derart unliebsame Gegenstände zu stoßen. Vorsichtiger im Umgang mit solch gefährlichem Treibgut seien die Menschen aber nach Wahrnehmung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Rheinland trotz beständiger Warnungen nicht geworden. „Immer wieder werden die Kampfmittel bewegt oder gar zum Rathaus oder zur Polizei gebracht“, sagt die Sprecherin der Bezirksregierung.

Der einzig richtige und sicherste Weg in einem solchen Fall sei aber, die Kommune oder die Polizei über die Telefonnummern 112 und 110 zu informieren. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte sollten die Finder zudem vor Ort bleiben und andere Passanten warnen beziehungsweise von der Munition fernhalten – und diese vor allem selbst weder anfassen noch bewegen. Auch wenn viele Granaten sehr mitgenommen aussehen, können Zünder möglicherweise noch reagieren. Wenn die hinzugezogenen Experten den Fund als transportfähig deklarieren, wird dieser in der Regel mitgenommen, in einem Zwischenlager deponiert und später kontrolliert vernichtet.

Gefährlich sind die alten Sprengkörper auch deshalb, weil sie oft nicht aussehen wie eine Granate, sondern wie ein schlammüberzogener Stein oder ein Stück Treibholz. Daher ist es gerade keine gute Idee, das ausgetrocknete Rheinbett als Spazierweg zu benutzen, weil man nicht sicher sein kann, worauf man gerade tritt. Obwohl die derzeit teils historisch niedrigen Pegelstände dazu verleiten, den Rhein zu Fuß zu durchqueren. So gibt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes etwa für Düsseldorf am Dienstagmittag einen Wert von 30 Zentimetern an, in Emmerich wird gar der Nullpunkt erreicht. Tendenz weiter fallend. Das heißt aber nicht, dass der Fluss komplett trockenliegt und man hindurch spazieren kann, denn der Pegelstand zeigt nicht die tatsächliche Wassertiefe an, sondern die Differenz zwischen Wasseroberfläche und dem Pegelnullpunkt. Beides zusammen ergibt die Tiefe der Fahrrinne an der Messstelle.