Schwerer Unfall auf A57 Richtung Nimwegen : Autofahrer verunglückt tödlich bei Alleinunfall auf Autobahn

In der Nacht zum Donnerstag ist auf der A57 in Richtung Nimwegen ein Autofahrer tödlich verunglückt. Foto: Feuerwehr Sonsbeck

Düsseldorf/Uedem Bei einem Unfall auf der A57 Richtung Nimwegen ist in der Nacht zum Donnerstag eine Person tödlich verunglückt. Nach ersten Informationen kam der Fahrer eines Audi bei Uedem von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und überschlug sich.

Im angrenzenden Grünstreifen kam der Audi an den dort stehenden Bäumen zum Stillstand. Der Fahrer des Pkw erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Essen sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an.