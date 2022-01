Nächtliches Schusstraining : Übung der britischen Streitkräfte bei Paderborn – Warnung vor Lärm

Ein Panzer fährt bei einer taktischen Einsatzprüfung auf dem Truppenübungsplatz Senne. (Archivfoto) Foto: Bundeswehr/Michel Baldus/Michel Baldus

Paderborn 750 Soldaten der britischen Armee trainieren in den kommenden Wochen auf einem Übungsplatz am Rande des Teutoburger Waldes bei Paderborn. Auch in der Nacht seien Schussübungen mit scharfer Munition geplant.

Die Britische Armee in Paderborn warnt vor Lärmbelästigungen in den nächsten Wochen. Auf dem Truppenübungsplatz Senne trainieren von Ende Januar bis zum 18. Februar 750 Soldaten, wie ein Sprecher der Armee am Freitag mitteilte. Die Gefechtsübung am Rande des Teutoburger Waldes dient als Vorbereitung für einen Nato-Einsatz im Laufe des Jahres. Mehrmals werde auch in der Nacht mit scharfer Munition geschossen, was mit erhöhten Lärmemissionen verbunden sei. Aus Sicherheitsgründen bleiben die Durchfahrtsstraßen des Truppenübungsplatzes für die Zeit geschlossen.

(bora/dpa)