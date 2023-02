Übergriffe auf Beschäftigte nehmen zu „Patienten wehren sich schon, wenn ihnen die Krankenschwester nicht passend erscheint“

Die rund 900.000 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in NRW werden immer häufiger während ihrer Arbeitszeit verbal und körperlich attackiert – insbesondere im Gesundheitswesen nehmen die Fälle deutlich zu. So hat es laut NRW-Innenministerium im vergangenen Jahr 9000 erfasste Fälle von „Widerstand oder Angriff auf die Staatsgewalt“ gegeben. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach von einem „traurigen Anstieg“ in dem Bereich. „Leider sagen uns die Zahlen, dass Menschen im öffentlichen Dienst öfter zur Zielscheibe werden als wir glauben“, so Reul. Zu den Opfern zählten unter anderem Feuerwehrleute, Polizisten, Mitarbeitern in Ämtern, Busfahrer, Krankenschwestern und Pfleger. „Das sind alles Menschen, die uns retten und uns schützen und dafür sorgen, dass wir gut durch den Tag kommen“, betonte Reul.