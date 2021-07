Helfer in den Hochwassergebieten : „Es ist wichtig, jetzt erstmal die Profis ranzulassen“

Foto: dpa/David Young 22 Bilder Schwere Schäden durch Überflutungen in NRW

Rhein-Sieg-Kreis Die Lage in den Hochwassergebieten entspannt sich zwar, aber viele Menschen stehen vor den Trümmern ihrer Existenz, was eine Welle der Hilfsbereitschaft auslöst. Doch im Moment ist es für manches Hilfsangebot noch viel zu früh.

Viele Menschen wollen nach der Flutkatastrophe helfen. Ein Landwirt und Unternehmer aus Wipperfürth etwa ist seit Tagen mit seinem Bagger bei Ahrweiler im Einsatz und schafft Schutt von den Straßen. In Videos berichtet er in den sozialen Netzwerken von seinem Einsatz, startet Aufrufe wie: „Taschenlampen werden dringend benötigt!“ Die Videos werden fast durchweg positiv kommentiert: „Wird da vor Ort noch Unterstützung benötigt? Wollte ab Freitag runterkommen und bringe auch einen Grill mit“, schreibt einer. Auch in Nordrhein-Westfalen packen viele Freiwillige mit an. Manche reagieren jedoch mit Unverständnis, wenn sie vor Ort von der Polizei gestoppt und zurückgeschickt werden.

„Das hatten wir zum Beispiel in Mülheim – viele kamen nur bis zu einem gewissen Punkt, dann war alles abgesperrt“, sagt Malte-Bo Lueg, Leiter der Einsatzdienste beim Deutschen Roten Kreuz in Essen. Der 35-Jährige kann verstehen, dass viele helfen wollen, aber er sagt: „Wir befinden uns im Moment noch in der sogenannten Chaos-Phase, da muss erstmal eine Struktur geschaffen werden.“ NRW habe ein Katastrophenschutz-Konzept, jede Kommune und jeder Kreis zusätzlich eigene Konzepte. Die Einsatzstäbe von Feuerwehr und technischen Einsatzleitungen werden angefordert, wenn es ein Lagebild gibt. „Nach und nach arbeiten sie dann die Lage ab“, sagt Lueg. Die Einsatzkräfte kämen aus dem ganzen Bundesgebiet. „Es ist wichtig, jetzt erstmal die Profis ranzulassen“, sagt er. „Die haben Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe und sind geschult für solche Einsätze.“ Er betont: „Es wird mit Sicherheit noch die Zeit kommen, wo viele Ehrenamtliche helfen können bei den Aufräumarbeiten – dann aber ganz gezielt.“

Viele wollen mit Sachspenden helfen. „Wir haben gerade zwei 40-Tonner aus dem Münsterland angeboten bekommen voller Kleidung und Möbel, die wir derzeit einfach noch gar nicht verteilen können“, sagt Lueg. „Es ist großartig, dass die Menschen so hilfsbereit sind, aber das braucht alles eine riesige Koordinierungsarbeit.“ Es sei schlicht noch zu früh dafür. „Die Hilfe muss gezielt eingesetzt werden“, sagt Lueg. „Viele sind verärgert, wenn sie weggeschickt werden, ich kann das gut verstehen.“ Aber letztlich seien ein Schrank oder eine Spüle vielleicht im Moment nicht das, was die Menschen in den betroffenen Gebieten brauchten. „Da haben Hunderttausende ihr Zuhause verloren, alles“, sagt Lueg. „Die brauchen jetzt ein Dach über dem Kopf und später dann alles andere für einen Neuanfang.“

Viele Helfer würden zudem Zufahrten versperren und so Einsatzfahrzeuge und Rettungskräfte behindern. „Die akute Gefahr ist im Moment ja noch nicht einmal gebannt, was auch für Helfer gefährlich werden kann.“ Auch die Handynetze vor Ort würden zusätzlich belastet, Erreichbarkeiten seien dadurch nicht zuverlässig gegeben. Lueg rät all denen, die helfen wollen, zu Geldspenden. „Die können dann gezielt eingesetzt werden für das, was benötigt wird.“

Infos Spenden für Opfer der Flut Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet darum, als Helfer nicht einfach in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete zu fahren. Die Menschen vor Ort werden durch Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen, Feuerwehr und des THW versorgt. Vielerorts wird die Hilfe lokal organisiert und koordiniert. Wer helfen möchte, kann eine Geldspende auf das Spendenkonto des DRK überweisen, Stichwort: Hochwasser.