Sperrung nach Unwetter Überflutung auf A2 im Münsterland – Autos stecken tief im Wasser

Starke Regenfälle haben die Autobahn A2 so stark überflutet, dass Autos fast zur Hälfte im Wasser versanken. Das Wasser sorgte am Dienstag im Münsterland in Richtung Hannover für eine stundenlange Sperrung. Solch eine Überflutung der Fahrbahn habe er noch nicht erlebt, sagte ein Polizeisprecher. Das Wasser habe den steckengebliebenen Pkw fast bis zu den Scheiben gestanden. In der Folge kam es zu einem acht Kilometer langen Stau.