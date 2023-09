Brutaler Überfall auf Ehepaar Mehr als neun Jahre Haft für 36-jährigen Flüchtigen

Eine DNA-Spur am Fluchtfahrzeug hatte den Mann belastet. Dennoch hatte er seine Beteiligung an dem Überfall monatelang abgestritten. Erst kurz vor den Plädoyers hatte er dann doch ein Geständnis abgelegt. Die Entlassung aus der Untersuchungshaft begründeten die Richter damit, dass sie das Verfahren nicht so beschleunigt hätten, wie es möglich gewesen wäre. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.