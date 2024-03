Brutale Vorgehensweise „Diese Kriminellen schrecken nicht davor zurück, Senioren zu schlagen“

Trotz zahlreicher Aufklärungskampagnen und Warnungen der Polizei werden insbesondere Senioren nach wie vor in ihren Wohnungen und Häusern ausgeraubt. Auch die Serie von Trickbetrug reißt nicht ab. So fiel erst am vergangenen Freitag wieder ein 77-Jähriger in Mönchengladbach auf einen falschen Wasserwerker herein, der sich als solcher bei ihm an der Haustür ausgegeben hatte. In Menden wurde am selben Tag eine 90-Jährige von einem Mann bestohlen, der vorgab, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein. Und in Siegburg waren es am Tag zuvor angebliche Handwerker der Bonner Stadtwerke, die einer 90-Jährigen zum Verhängnis wurden. Die Meldungsportale der Polizei sind voller solcher Fälle. „Das Vorgehen ist extrem perfide. Die Täter suchen sich ganz gezielt sehr alte und alleinstehende Menschen aus“, sagt Rettinghaus.