Großprojekt : Über Bau von A 1-Rheinbrücke wird bald entschieden

Düsseldorf Nachdem der Neubau der Leverkusener Brücke wegen katastrophaler Baumängel unterbrochen werden musste, versucht die Landesregierung jetzt Tempo zu machen. Zwei Unternehmen bewerben sich um den Auftrag.

Noch im November soll entschieden werden, welches Unternehmen eines der wichtigsten Bauprojekte in Nordrhein-Westfalen fortführen soll. Das kündigte Kathrin Draheim-Bohemann von Straßen NRW im Verkehrsausschuss des Landtages an. 2021 solle der Weiterbau dann so schnell wie möglich starten.