Beunruhigender Trend Tausende Haftbefehle sind in NRW offen

Die Vollstreckung solcher auf den ersten Blick vergleichsweise harmlosen Haftbefehle ist auch mit Gefahren für die Polizisten verbunden. „Wir sind seit der Explosion in Ratingen auch noch sensibilisierter als vorher“, hieß es aus Polizeikreisen. Bei der Explosion am 11. Mai 2023 waren mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in einem Ratinger Hochhaus verletzt worden, neun von ihnen schwer. Der mittlerweile mehrfach wegen versuchten Mordes verurteilte Täter sollte zuvor eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. „Dieses traurige Extrembeispiel zeigt, wie hoch das Risiko für die Polizei ist“, so Mertens.