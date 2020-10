Entschärfung am Mittwoch : Über 11.000 Menschen von Blindgängerfund in Essen betroffen

Essen Wegen zwei Blindgängern müssen in Altenessen-Süd rund 4200 Menschen ihre Häuser verlassen. Weitere 7600 dürfen während der Entschärfung ihre Häuser nicht verlassen.

An der Sportanlage der Universität Duisburg-Essen sind am Mittwoch zwei Blindgänger gefunden worden. Wie die Stadt mitteilt, müssen die Zehn- und Fünf-Zentner-Bomben noch am gleichen Abend entschärft werden. Im näheren Umkreis von 500 Metern müssen alle Gebäude evakuiert werden, dies betrifft der Feuerwehr zufolge etwa 4200 Menschen. Im weiteren Umkreis von 1000 Metern sollen alle Personen während der Maßnahme in ihrem Gebäuden verbleiben. Dies betrifft weitere 7600 Personen.