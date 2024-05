Über 1,2 Millionen Pflegebedürftige in NRW Angehörige und Pflegedienste brauchen mehr Hilfe

Angesichts des steigenden Bedarfs an Pflegeleistungen appellierte Laumann an junge Menschen, einen Pflegeberuf zu ergreifen. „Wir brauchen jeden, der diesen Beruf ergreifen mag, auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, um die Sicherung der Pflege in einer alternden Gesellschaft zu stemmen.“ 2023 hätten mehr als 17.400 Menschen eine Ausbildung als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann begonnen. Im Vergleich zum Vorjahr 2022 seien die Ausbildungseintritte damit um 10,8 Prozent gestiegen.