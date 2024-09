Ab nächsten Sommer „Kometenhaft panisch“ — Udo Lindenberg stellt in Oberhausen aus

Lindenberg ist im westlichen Münsterland geboren und wohnte bis zu seinem 15. Lebensjahr im westfälischen Gronau. Seit den 1990er Jahren malt der heute 78-Jährige Aquarelle mit Likör - die „Likörelle“ - und hat sich damit einen Namen gemacht. „Das Udoversum knallt komentenartig mitten ins Ruhrgebeat hinein, Udo is coming home nach NRW! Meine Babies, also meine Bilder, dürfen ins feine Schloss Oberhausen einziehen, genauso wie die ganze Panik-History“, sagte Lindenberg. „Das wird so geil, ich geh da selbst auch hin!“