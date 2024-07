Diese Stadt schneidet besonders schlecht ab Immer mehr U3-Betreuungsplätze – NRW liegt trotzdem bundesweit hinten

Seit 2013 ist der Anteil der unter Dreijährigen in der Tagesbetreuung in NRW insgesamt von 20 auf 31 Prozent im Jahr 2023 angestiegen. Dabei sei flächendeckend in NRW in dem Zehn-Jahres-Zeitraum ein Anstieg der U3-Kindertagesbetreuung festzustellen. Am größten war der Zuwachs im Kreis Steinfurt mit einem Plus von 19,4 Prozentpunkten auf 39,4 Prozent im vergangenen Jahr. Am geringsten fiel in dem Zeitraum der U3-Zuwachs in der kreisfreien Stadt Gelsenkirchen mit 1,7 Prozentpunkten auf 18,1 Prozent im Jahr 2023 aus.