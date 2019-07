Gebäude zeitweise geräumt : E-Mail mit Bombendrohung an türkische Moschee in Iserlohn verschickt

Iserlohn Nach einer Bombendrohung gegen eine Moschee in Iserlohn wurde der Bereich um das Gebetshaus geräumt. Am frühen Abend gab es Entwarnung. Unklar ist jedoch, wer mit der Bombe gedroht hat.

„Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt und zum Teil evakuiert“, sagte ein Sprecher der Polizei des Märkischen Kreises am Donnerstag. Menschen in einem niedrigen zweistelligen Bereich seien in Sicherheit gebracht worden. Die Durchsuchung des Gebäudes mit drei Sprengstoff-Spürhunden habe den Angaben zufolge gegen 18 Uhr begonnen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Rettungskräfte der Feuerwehr betreuten die Betroffenen.

Ein Sprecher der Polizei sagte auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Spürhunde nichts verdächtiges in dem Gebäude gefunden haben. Der Einsatz würde nun beendet werden. Eingegangen war die Drohung per E-Mail. „Was uns jedoch in den nächsten Tagen beschäftigen wird, ist die Frage, wer die E-Mail verschickt hat“, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen in der Sache dauern noch an.

Am Dienstag war bereits die Ditib-Zentralmoschee in Köln nach einer Bombendrohung geräumt worden. Auch dort war die Drohung per Email eingegangen. Am Nachmittag hatte die Polizei dann Entwarnung gegeben, nachdem kein gefährlicher Gegenstand gefunden wurde.

