Hochrisikogebiet Türkei : Was Türkei-Urlauber mit Kindern jetzt wissen müssen

Die Türkei gilt in Deutschland wieder als Hochrisikogebiet. Foto: AP/Mucahid Yapici

Düsseldorf Seit Dienstag gilt die Türkei aus deutscher Sicht wieder als Hochrisikogebiet. Viele Familien aus NRW haben ihren Urlaub dort verbracht; einige kehren erst noch zurück. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf Mitten in der Urlaubssaison gelten für Menschen, die aus der Türkei einreisen, seit Dienstag andere Regeln, wie aus einer Mitteilung des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. Viele Familien mit Kindern und Jugendlichen aus NRW haben ihren Urlaub in der Türkei verbracht und kehren jetzt nach Deutschland zurück. Und am Mittwoch beginnt in Nordrhein-Westfalen die Schule. Was Reiserückkehrer grundsätzlich sowie Eltern, die mit ihren Kindern in der Türkei waren, jetzt wissen müssen:

Muss man in Quarantäne? Für Personen, die ab Dienstag aus der Türkei einreisen, besteht laut NRW-Gesundheitsministerium grundsätzlich die Pflicht, sich für zehn Tage in Quarantäne zu begeben.

Kann man die Quarantäne verkürzen? Die Quarantäne endet laut Gesundheitsministerium vor dem Ablauf von zehn Tagen für genesene, geimpfte oder getestete Personen, wenn diese den Genesenennachweis, den Impfnachweis oder den Testnachweis an die zuständige Behörde übermitteln. Ungeimpfte dürfen sich frühestens nach fünf Tagen freitesten, indem sie einen negativen Test vorlegen.

Was gilt für Kinder bis zwölf Jahren? Für Kinder gelten grundsätzlich die gleichen Regeln, mit der Besonderheit, dass bei Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die Quarantäne fünf Tage nach der Einreise automatisch endet, ohne dass diese einen ngetiven Test übermitteln müssen.

Was gilt für Kinder ab zwölf Jahren? Ältere Kinder benötigen einen negativen Test, um die Quarantäne zu verkürzen.

Was gilt für diejenigen, die am Montag und in den Tagen davor zurückgekommen sind? Für Personen, die vor der Einstufung der Türkei als Hochrisikogebiet eingereist sind, besteht laut Gesundheitsministerium keine Qurantänepflicht. „Eine Einstufung nach Einreise hat damit keine Auswirkungen für Urlaubsrückkehrer“, sagt ein Sprecher des Ministeriums.

Die Entscheidung zur Einstufung als Hochrisikogebiet hatte die Bundesregierung vergangene Woche getroffen – rund anderthalb Monate, nachdem die Reisewarnung für die gesamte Türkei aufgehoben worden war. Die gilt nun wieder. Die Corona-Fallzahlen in der Türkei sind Ende Juli rasant gestiegen, täglich werden derzeit rund 20.000 neue Fälle offiziell registriert. Zum Vergleich: In Deutschland wurden am Montag etwa 2126 neue Fälle gemeldet – bei ähnlicher Bevölkerungszahl. Anfang Juli hatte die Türkei Corona-Maßnahmen stark gelockert: So wurden nächtliche Ausgangsverbote aufgehoben, die Gastronomie öffnete wieder, Hochzeiten und ähnliche Feste mit Gästen sind wieder erlaubt.

(csh)