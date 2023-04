Wahlen in der Türkei Wie Türken in NRW wählen können – und welchen Einfluss sie haben

Aller Voraussicht nach wird Erdogan in NRW auch diese Wahl gewinnen und seine Partei AKP wieder stärkste Kraft werden. „Allerdings nicht mit einem dominierenden Vorsprung wie bei den Wahlen 2018“, prognostiziert Caner Aver vom Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Seiner Ansicht nach könnte es spannend werden: Erdogans Partei, die AKP, dürfte zwar an Stimmen verlieren, wohl aber nicht er selbst: „Es gibt auch Wähler im religiös-nationalen Milieu, die die Oppositionspartei wählen, ihre Stimme aber trotzdem dem ,starken Mann‘ geben“, so der Forscher. Erdogan suggeriere, dass die Türkei hinter ihnen stehe und die Heimat biete, die Deutschland nicht sei. „Das hat sich allerdings in den letzten Jahren sehr verändert, weil zum einen sich in Deutschland sich der Wandel zu einer pluralen Gesellschaft viel getan hat und zum anderen die Wählerprofile der Deutschtürken durch Zuwanderung verändert haben: Von ländlich geprägten, bildungsfernen Gruppen hin zu immer mehr gut ausgebildeten Fachkräften aus der städtischen Mittelschicht.“ Inwiefern Erdogans Narrativ in Deutschland also noch greift, bleibt abzuwarten.