Trotz Wesel-Gelästers Abdelkarim trägt Eselorden der Stadt

Abdelkarim, der selbst im nahegelegenen Duisburg wohnt, hatte im vergangenen Jahr in einer TV-Show über einen Besuch in der Kreisstadt erzählt: „Ich war in Wesel. Wer das nicht kennt, das ist so eine kleine Straße, die glaubt, die ist'ne Stadt“, hatte er gesagt. Danach folgte eine Anekdote, nach der ein kleiner Junge ihn in Wesel mit dem „Räuber Hotzenplotz“ aus dem Kinderbuch verwechselt habe.