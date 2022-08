Schwimmverbote an Gewässern in NRW : Zahl der Badetoten hat sich in NRW fast verdoppelt

Düsseldorf/Kaarst/Köln In NRW hat es in diesem Jahr wieder mehr tödliche Badeunfälle gegeben. Wieso Menschen trotz Warnhinweisen und Verbots in Seen schwimmen und sich sogar in den Rhein wagen. Ortsbesuche am Düsseldorfer Paradiesstrand und an Seen in der Region.

Das große Schild direkt am See in Kaarst ist unübersehbar. Darauf steht ausdrücklich geschrieben, dass das Baden und Schwimmen in dem See untersagt ist; es bestehe Lebensgefahr. Das scheint aber einige an diesem Mittwochnachmittag nicht zu stören; sie gehen trotzdem ins Wasser und lassen sich auf Luftmatratzen treiben. Natürlich habe er das Schild gelesen, sagt ein junger Mann, der mit zwei Freunden da ist. „Aber das ist doch total übertrieben. Das Wasser ist klar und ruhig. Hier kann doch gar nichts passieren“, sagt er.

Genau dieses Unterschätzen der Gefahr und der eigenen Kräfte führen laut DLRG immer wieder zu dramatischen Badeunfällen. In Nordrhein-Westfalen sind von Januar bis Juli dieses Jahres 30 Menschen ertrunken. Das waren 14 Tote mehr als in den ersten sieben Monaten des Vorjahres, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. 14 Menschen ertranken in Flüssen, zehn in Seen und zwei in einem Kanal. Die weiteren Opfer starben in einem Bach, im Pool, im Schwimmbad oder im Teich.

Wie bereits im Vergleichszeitraum 2021 war auch in diesem Jahr bislang der Juni der Monat mit den meisten Badetoten. Aber: Während vor einem Jahr die Zahl der Opfer erst im Sommer auffallend hoch ging (elf im Juni), gab es 2022 bereits in den ersten Monaten zahlreiche Todesfälle (drei im Februar, sechs im März und jeweils drei im April und Mai).

Auch beim Alter der Ertrunkenen gibt es eine Veränderung. 2021 kamen die meisten Badetoten noch aus der Gruppe der elf- bis 20-Jährigen (6). Ein Jahr später sind wieder 6 der Toten zwischen 11 und 20 Jahre alt, aber in der Altersgruppe der 31- bis 50-Jährigen gibt es insgesamt 9 Badetote. Und auch bei den noch älteren (71 bis 85) gibt es fünf Opfer.

Die Zahl der in Deutschland ertrunkenen Menschen stieg nach DLRG-Zahlen von Januar bis Juli im Vergleich zum Vorjahr um 15 auf mindestens 199. Seit Beginn der Badesaison Anfang Mai zählten die Lebensretter 136 Tote, neun mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Mehrzahl der Unfälle ereignet sich nach DLRG-Angaben im Binnenland in zumeist unbewachten Gewässern.

Am Paradiesstrand am Rheinufer in Düsseldorf ist es am Mittwochnachmittag auch voll. Trotz Warnhinweisen und bereits etlichen Ertrunkenen im Rhein gehen nach wie vor Menschen zum Baden in den Fluss, während nur wenige Meter entfernt schwere Binnenschiffe vorbeifahren; dadurch kann eine gefährliche Sogwirkung entstehen, die selbst Badende im Uferbereich mit sich reißen kann. „Raus, raus, raus aus dem Wasser. Ein Schiff!“, schreit ein Mädchen. Gemeinsam mit zwei anderen Kindern gehen sie schnell wieder aus dem Rhein.

Wenig später, das Schiff ist vorbeigefahren, läuft Lidia Janzen durch das Wasser, während ihr Enkel im Rhein spielt. „Früher bin ich geschwommen, jetzt tue ich das nicht mehr so gern“, sagt Janzen. Angst davor, das etwas passieren könnte, habe sie nicht. Bernhard Drechsler weiß um die Gefahr; dennoch geht er regelmäßig im Rhein schwimmen. „Der Strom zieht unheimlich“, sagt der Wuppertaler, der gerade aus dem Wasser gekommen ist. „Wenn ich aber keinen Boden mehr unter den Füßen verspüre, schwimme ich zum Strand zurück“, sagt er. Noch mehr als auf Schiffe achte er auf vorbeifahrende Jetskis. „Die verursachen die meisten Wellen. Wenn ich die sehe, gehe ich aus dem Wasser.“

Am Fühlinger See in Köln gibt es zwar einen künstlichen Strand, den „Blackfoot Beach“, an dem es Aufsichtspersonal gibt und wo das Schwimmen erlaubt ist. Doch wer spontan kommen will, hat Pech gehabt. „Wir sind heute ausgebucht“ steht auf einer Tafel vor dem Eingang. Melanie Klütsch zieht ihre beiden kleinen Söhne in einem Wägelchen hinter sich her. Sie hat online Tickets gebucht und kann gleich mit den Jungs ins Wasser. „Mit den Kindern ist das sicherer hier“, sagt sie. Und wegen der Personenbegrenzung sei der Strand auch nie zu voll, sagt sie.

Aber auch in Köln kümmern sich viele nicht um die Verbotsschilder rund um den Fühlinger See. „Das hat alles nur mit einer gesunden Selbsteinschätzung zu tun“, sagt etwa Rolf Beierling-Hémonet, der mit seiner erwachsenen Tochter auf der Suche nach einem schattigen Plätzchen am Ufer ist. „Viele überschätzen sich, aber wenn man fit ist, passiert schon nichts“, sagt er. Auf Freibad haben die beiden keine Lust. „Viel zu trubelig und zu laut“, sagt der 65-Jährige.

Ihre Badeklamotten hat Käthe lieber gleich zu Hause gelassen. Sie hat ihren Hund an der Leine, der sehnsüchtig in Richtung Wasser schaut und winselt. „Früher bin ich hier gern geschwommen“, sagt sie. „Aber jetzt soll das bis zu 1000 Euro kosten, wenn man erwischt wird, auch Hunde dürfen nicht in den See.“ Sie findet unfair, dass das Verbot nicht fürs Stand Up-Paddling gilt. Und jede Mange der surfbrettähnlichen Boards sind auch an diesem Nachmittag auf dem See zu sehen.

Ercan und Mehmet gehen am Kaarster See vorbei. „Wir gehen lieber nebenan zum See, wo das Schwimmen offiziell erlaubt ist und auch von Rettungsschwimmern überwacht wird“, sagt einer der beiden jungen Männer. „Wir können zwar beide gut schwimmen, aber es kann ja immer was passieren und dann ist es besser, wenn jemand da ist, der helfen kann.“

(csh/hsr)