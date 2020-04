Ausflüge in Zeiten der Corona-Krise : Polizei richtet Appell an Motorradfahrer

Polizei richtet Appell an Motorradfahrer

Ausflüge in Zeiten der Corona-Krise

Düsseldorf Am vergangenen Wochenende kam es in NRW vermehrt zu Ansammlungen von Motorradfahrern. Das schöne Wetter ließ die Kradfahrer das Kontaktverbot wegen des Coronavirus vergessen.

Sowohl in der Eifel als auch im Märkischen Kreis wurden am vergangenen Wochenende eine hohe Anzahl an Motorradfahrern auf den Straßen registriert. Laut Polizeiangaben sollen sich auf den Parkplätzen teilweise bis zu 20 Motorradfahrer auf engstem Raum aufgehalten haben. Die Beamten mussten feststellen, dass der Großteil dieser bei abgelegtem Schutzhelm den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht einhielt.