Sogar zwei Croupiers dabei : Dortmunder Polizei löst Poker-Turnier in Kleingartenanlage auf

Dortmund Poker-Turnier trotz Corona: Die Polizei hat in einer Dortmunder Kleingartenanlage nach einem Zeugenhinweis ein verbotenes Treffen von 15 Menschen aufgelöst.

In einer Gaststätte, die in der Anlage liegt, hatten in der Nacht zu Donnerstag mehrere Gäste Poker gespielt, wie die Polizei berichtete. „An zwei Poker-Tischen saß jeweils ein Croupier. Karten und Jetons lagen ebenfalls bereit. Heruntergelassene Jalousien sollten Blicke auf die geschlossene Gesellschaft versperren“, hieß es im Polizeibericht. Die Gäste pokerten nicht nur, sondern bedienten sich auch am „voll funktionsfähigen Tresen“. Sie erhielten von den Beamten Platzverweise. Zudem erwarten sie wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.