25,1 Grad in der Nacht auf Freitag : So entstehen Tropennächte in NRW

Düsseldorf In Gevelsberg in NRW fiel das Thermometer in der Nacht auf Freitag zu keinem Zeitpunkt unter 25,1 Grad – ein neuer Rekord. Ein Meteorologe erklärt, wie solche Tropennächte entstehen und gibt eine Wetter-Prognose für das Wochenende.

NRW hat eine heiße Nacht hinter sich: In der Nacht auf Freitag war es in Teilen von NRW so warm wie noch nie zuvor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat in Gevelsberg im Ruhrgebiet mit 25,1 Grad einen Rekordwert für die höchsten Tiefsttemperaturen in einer Nacht gemessen. Auf Platz zwei folgen Weilerswist und Nideggen mit 24,9 Grad. Auch an den Stationen in Köln-Stammheim (24,5 Grad), Lennestadt (24,4) und Geilenkirchen (23,9 Grad) wurden hohe Werte gemessen. „In der Nacht auf Freitag gab es fast überall in Nordrhein-Westfalen eine Tropennacht“, erklärt Simon Trippler, Meteorologe beim DWD. „Das bedeutet, dass die Temperatur zu keinem Zeitpunkt unter 20 Grad gesunken ist.“ Nur in einzelnen Orte in höheren Lagen, etwa im Sauerland, gab es demnach keine Tropennacht.

Der bisherige Rekord in NRW hatte nach Angaben des DWD bei 23,2 Grad gelegen. Dieser Wert wurde am 5. August 1994 in Köln gemessen. Die Tiefsttemperaturen in einer Nacht beziehen sich auf den Zeitraum zwischen 20 Uhr und 8 Uhr.

Laut Meteorologe Trippler haben mehrere Faktoren die warme Nacht begünstigt: „Sehr milde Luft ist aus dem Südwesten nach NRW geströmt. Außerdem war es die Nacht über in vielen Landesteilen sehr bewölkt, es lag quasi eine schützende Decke über der warmen Luft, sodass es nachts nicht so stark wie sonst abkühlt ist. Hinzu kamen außerdem Fön-Effekte, etwa im Rheinland und in der Region Aachen.“ Generell gebe es häufig in Städten einen Wärmeinsel-Effekt, da es dort mehr Bebauung gebe: „Die Gebäude werden tagsüber von der Sonne angestrahlt und speichern diese Wärme teilweise in der Nacht“, sagt Trippler.

Tropennächte setzen dem menschlichen Körper nach Angaben des DWD zu: „Der Schlaf wird deutlich erschwert, da er mit der Regulierung der Körpertemperatur beschäftigt ist“, erklärt der Meteorologe. Da es in den vorherigen Nächten allerdings deutlich kühler war, hätten die Menschen jedoch die Chance gehabt, ihre Wohnungen und Häuser zu lüften.

Die Nacht auf Freitag war jedoch kein Einzelfall in diesem August: Tropennächte habe es in manchen Regionen von NRW in der Nacht auf den 1., 9. und 11. August gegeben.

In der Nacht auf Samstag erwarten die Meteorologen eine Abkühlung bei Temperaturen von 19 bis 14 Grad. Am Samstag wird es demnach tagsüber sommerlich warm bei 24 bis 27 Grad. Am Sonntag kühlt es laut DWD leicht ab auf 20 bis 25 Grad. In der Nacht auf Montag können die Werte dann gebietsweise auf bis zu 10 Grad sinken. Vereinzelt seien am Wochenende auch Regenschauer möglich, es bleibe aber überwiegend trocken.

