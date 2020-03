Unfall in Troisdorf : Bus stößt mit Lastwagen zusammen - 22 Menschen verletzt

Troisdorf Abruptes Ende eines Schulausflugs: Ein Linienbus mit einer Realschulklasse an Bord ist in Troisdorf verunglückt. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an - doch am Ende ging alles noch halbwegs glimpflich aus.

Ein vor allem mit Schülern besetzter Bus ist in Troisdorf mit einem Lastwagen zusammengeprallt - 22 Menschen wurden verletzt. Die meisten seien bei dem Unfall am Mittwoch allerdings mit leichten Verletzungen davongekommen, teilte die Polizei mit.

In dem Linienbus saßen unter anderem 28 Kinder einer achten Klasse mit zwei Lehrern. Als der Notruf gegen 10 Uhr einging, habe die Feuerwehr einen „Massenanfall von Verletzten“ gemeldet. Ein Großaufgebot von Rettungskräften eilte zu dem Unfallort in einem Industriegebiet, wo der Bus mit zerstörten Front- und Seitenscheiben stand. Zum Glück habe sich dann aber schnell herausgestellt, dass es keine Schwerverletzten gab, sagte ein Polizeisprecher.

Nach ersten Ermittlungen habe die Busfahrerin an einer Straßeneinmündung die Vorfahrt des Lkw missachtet, sagte der Sprecher. Unter den Verletzten seien 16 leicht verletzte Schüler. Der Lkw-Fahrer sei mittelschwer verletzt worden, die Busfahrerin erlitt einen Schock. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die meisten konnten es nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen.

(mba/dpa)