Hoher Sachschaden Unbekannte stehlen 40 Brautkleider in Troisdorf

Diebe haben bei einem nächtlichen Einbruch 40 Brautkleider aus einem Fachgeschäft in Troisdorf gestohlen. Die Tat wurde erst am nächsten Tag entdeckt, als die Eigentümerin des Ladens die aufgehebelte Seitentür entdeckte, wie die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis am Montag mitteilte. Die 45-Jährige ab an, dass etwa 40 Brautkleider fehlten. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 60.000 Euro.