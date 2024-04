Großeinsatz der Feuerwehr in Troisdorf Chemische Reaktion – Testreihe für Waschmittel gerät außer Kontrolle

Eine chemische Reaktion von Waschmitteln hat am frühen Freitagmorgen (12. April 2024) einen Großeinsatz der Feuerwehr in einem Unternehmen in Troisdorf bei Bonn ausgelöst. Wachleute hätten bei einer Routinekontrolle gegen 1.30 Uhr einen stechenden Geruch in der Halle des Unternehmens festgestellt, das unter anderem Waschmittel produziere, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es habe sich offenbar um eine Testreihe gehandelt. Die in 20-Kilo-Säcke verpackten Waschmittel seien durch eine chemische Reaktion aufgeplatzt und zusammengeschmolzen.