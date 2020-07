Vorfall in Troisdorf : Mann sorgt mit Sprung auf Gleise für 852 Minuten Zug-Verspätung

Troisdorf Die Bundespolizei ist am Mittwochmittag zu einem Einsatz in Troisdorf-Spich alarmiert worden. Am dortigen Haltepunkt war ein Mann vor eine einfahrende S-Bahn gesprungen.

Die Lokführerin musste daraufhin eine Notbremsung einleiten. Der Mann blieb unverletzt und flüchtete. Der etwa 30 Jahre alte Mann war bei der Einfahrt vor die S19 gesprungen. Einer Personenbeschreibung zufolge ist er etwa 1,80 Meter groß, trägt eine braune Jacke und helle Jeans.

Zunächst wurden die Bahngleise komplett gesperrt. Die Lokführerin stand aufgrund des Vorfalls unter Schock und musste ärztlich behandelt werden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr aufgenommen.

Der Vorfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr: Durch den Vorfall entstand eine Gesamtverspätung bei 44 Zügen von 852 Minuten.

(mba)