Festnahme in Troisdorf : Mann ersticht Tochter seiner Lebensgefährtin nach Streit um Auszug

Festnahme in Troisdorf

Bonn Ein 65-Jähriger hat in Troisdorf die 43-jährige Tochter seiner Lebensgefährtin niedergestochen und tödlich verletzt. Zuvor hatte es einen Streit gegeben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, erließ die Staatsanwaltschaft Bonn gegen den mutmaßlichen Täter einen Haftbefehl. Der Streit sei nicht erst zum Tatzeitpunkt - am Samstagmittag - entbrannt, sondern „schwelte“ schon länger, so ein Polizeisprecher.