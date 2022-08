Rauchsäule kilometerweit zu sehen : Brand in Gewerbebetrieb in Troisdorf sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Brand in Gewerbebetrieb in Troisdorf sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

In Troisdorf sorgte ein Brand in einem Gewerbegebiet für einen Großeinsatz der Feuerwehr (Symbolbild). Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Troisdorf Einen Großeinsatz der Feuerwehr in Troisdorf verursachte ein Brand in einem Gewerbetrieb. Über der Stadt entstand eine kilometerweit sichtbare Rauchsäule.

Die Feuerwehr in Troisdorf ist am Montag mit allen verfügbaren Kräften zu einem Brand in einem Gewerbebetrieb gerufen worden. Alle Löschgruppen im Stadtgebiet seien alarmiert worden, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Die Lagerhalle mit Dach eines Kunststoffmaschinenherstellers brenne. Über der Stadt im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis stand eine dunkle Rauchsäule, die kilometerweit auch aus Bonn und von Köln zu sehen war. Die Feuerwehr in Köln twitterte, man beobachte die Lage und stehe in engem Austausch mit der Leitstelle im Rhein-Sieg-Kreis. Eine Gefahr bestehe nicht. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.