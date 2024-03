Feuer in Troisdorf Acht Verletzte bei Brand in Wohnhaus

Bei einem Brand in einem achtgeschossigen Mehrfamilienhaus in Troisdorf bei Bonn sind in der Nacht zum Samstag acht Menschen verletzt worden. Eine Wohnung in der siebten Etage stand laut Mitteilung der Feuerwehr in voll in Brand. Die drei Bewohner der Wohnung konnten sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig retten und wurden vor Ort wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung versorgt.